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При обстреле села Брянской области со стороны ВСУ погиб человек

Андрей Аркадьев
17:08 10.08.2023
Украинские вооруженные формирования обстреляли село Чаусы Погарского района.
При обстреле села Брянской области со стороны ВСУ погиб человек
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Один человек погиб, двое пострадали при обстреле украинскими боевиками села Чаусы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения», - написал он.

Пострадавшие госпитализированы, сейчас они получают медицинскую помощь. Глава региона добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия.

Накануне киевские формирования обстреляли поселок Горьковский в Белгородской области. Снаряды разорвались в центре населенного пункта рядом со школой. Погиб мужчина, четыре человека получили ранения.

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