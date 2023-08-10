При обстреле села Брянской области со стороны ВСУ погиб человек
Украинские вооруженные формирования обстреляли село Чаусы Погарского района.
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Один человек погиб, двое пострадали при обстреле украинскими боевиками села Чаусы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения», - написал он.
Пострадавшие госпитализированы, сейчас они получают медицинскую помощь. Глава региона добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия.
Накануне киевские формирования обстреляли поселок Горьковский в Белгородской области. Снаряды разорвались в центре населенного пункта рядом со школой. Погиб мужчина, четыре человека получили ранения.