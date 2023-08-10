В стране и мире При обстреле села Брянской области со стороны ВСУ погиб человек Андрей Аркадьев Украинские вооруженные формирования обстреляли село Чаусы Погарского района. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Один человек погиб, двое пострадали при обстреле украинскими боевиками села Чаусы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. «К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения», - написал он. Пострадавшие госпитализированы, сейчас они получают медицинскую помощь. Глава региона добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. Накануне киевские формирования обстреляли поселок Горьковский в Белгородской области. Снаряды разорвались в центре населенного пункта рядом со школой. Погиб мужчина, четыре человека получили ранения. Экспертное мнение и аналитика