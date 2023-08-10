Эксперт Кусков заявил, что решение Microsoft может вызвать рост пиратства в России

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Отказ американской корпорации Microsoft от обслуживания клиентов из России может привести к увеличению пиратства ее продукции. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал эксперт в сфере телекоммуникационных технологий Денис Кусков.

«Вполне вероятно. С одной стороны, у нас есть отечественные программные продукты. Но с другой стороны, будут пользоваться и пиратскими ресурсами», - уверен он.

Напомним, ранее стало известно, что Microsoft с 30 сентября этого года перестанет продлевать подписки корпоративным клиентам из России. В корпорации такой шаг объяснили тем, что не могут принимать банковские переводы на местный счет.

Год назад президент компании Брэд Смит заявил, что Microsoft будет сокращать в РФ бизнес до тех пор, пока от него ничего не останется.