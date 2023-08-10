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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над водами Арктики

17:04 10.08.2023
Российские самолеты пролетели над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными арктическими водами. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что полет продолжался около восьми часов. 

Сам полет был плановым. Истребительное сопровождение стратегических ракетоносцев обеспечивали самолеты Су-35 ВКС России.

Ранее ракетоносцы Ту-160 преодолели 9 000 километров за 12-часовой беспосадочный перелет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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