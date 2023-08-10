Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над водами Арктики
Российские самолеты пролетели над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными арктическими водами. Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что полет продолжался около восьми часов.
Сам полет был плановым. Истребительное сопровождение стратегических ракетоносцев обеспечивали самолеты Су-35 ВКС России.
Ранее ракетоносцы Ту-160 преодолели 9 000 километров за 12-часовой беспосадочный перелет.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.