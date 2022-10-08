Кухня, баня, прачечная в полевых условиях: кадры работы МТО ЗВО в ходе спецоперации

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Тыловые подразделения Западного военного округа (ЗВО) продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению (МТО) подразделений российских войск в ходе проведения специальной военной операции. Кадры из зоны СВО опубликовало Минобороны России.

В местах отдыха личного состава, участвующего в спецоперации, военнослужащие МТО проводят плановое обслуживание военной техники и вооружения, доукомплектование материальными средствами, снаряжением и обмундированием. В пунктах обеспечения бойцы могут поменять белье, постирать одежду и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе.

«Баня передвижная полевая в боевых условиях она развертывается в течение 10-15 минут. Моем личный состав пехоты, танкистов, радистов, всех военнослужащих, которые работают на передовой», - рассказал военнослужащий ВС РФ Владимир.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

Ранее МО РФ показало кадры заправки боевой техники в зоне специальной военной операции. Заправка топливом военной техники происходила в Луганской и Донецкой народных республиках. Количество обслуженной техники и имеющегося топлива позволило войскам Центрального военного округа успешно выполнять поставленные задачи.