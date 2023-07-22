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Глава МВД РФ Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России

Игнат Далакян
13:39 22.07.2023
Более тысячи выпускников получили дипломы об образовании.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Красной площади торжественно вручили дипломы выпускникам Московского университета МВД имени Кикотя. Поздравить юношей и девушек прибыл министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В своем выступлении он отметил, что выпускники приступают к службе в особый для государства период и в этой связи отметил мужество и профессионализм сотрудников МВД, которые находятся в зоне спецоперации.

«Вы приступаете к исполнению служебных обязанностей в судьбоносный для нашей страны период. Защита ее суверенитета и национальных интересов требуют от каждого из нас максимальной самоотдачи», - заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Дипломы об образовании получили больше тысячи человек - это не только будущие сотрудники оперативных служб, но также следователи, судебные эксперты, специалисты в сфере информационной и экономической безопасности. При этом на службу в МВД приходит много девушек. В конце торжественной церемонии выпускники прошли по Красной площади парадным строем.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявляли, что показатель раскрываемости дел об убийствах достиг исторического максимума. На данный момент в РФ раскрываемость дел об убийствах и покушениях на убийства составляет 99%, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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