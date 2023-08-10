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Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты

Сергей Лебедев
15:58 10.08.2023
Также средствами РЭБ пресечены несколько попыток пролетов БПЛА над охраняемой территорией.
Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты
© Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
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За последние две недели белорусские военные пресекли несколько попыток проникновения на охраняемые территории и объекты. Злоумышленников передали правоохранителям. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Также задержали и оператора беспилотного летательного аппарата, запущенного над воинской частью. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы пресечены несколько попыток пролетов БПЛА над охраняемой территорией.

«Все военнослужащие, проявившие бдительность, профессионализм и решительность, награждены», - отметили в белорусском МО.

Ранее стало известно, что вооруженные силы страны сейчас проводят учения у границ Польши и Литвы. На полигоне Гожский создали обстановку, максимально приближенную к реальной боевой.

В ходе учений активно используется опыт специальной военной операции, проводимой Россией. Широко применяются беспилотники и оттачивается тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с другими родами войск. 

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