ВС Белоруссии проводят учения с боевой стрельбой у границ Польши и Литвы
Вооруженные силы Белоруссии проводят учения у границ Польши и Литвы. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
«На полигоне Гожский прошел этап с боевой стрельбой, в ходе которого состоялся розыгрыш тактического эпизода с ведением засадных действий», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в целях учений создана сложная, максимально приближенная к реальной боевой, обстановка.
Ранее МО Белоруссии сообщало, что в ходе учений на полигоне Гожский будет активно использоваться опыт специальной военной операции. В частности, речь шла о широком применении беспилотников, а также о тесном взаимодействии танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск.
Также сообщалось, что Минобороны Польши заявило о готовности применить оружие на границе с Белоруссией.