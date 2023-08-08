ВС Белоруссии проводят учения с боевой стрельбой у границ Польши и Литвы

В целях учений создана сложная, максимально приближенная к реальной боевой, обстановка.

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Вооруженные силы Белоруссии проводят учения у границ Польши и Литвы. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

«На полигоне Гожский прошел этап с боевой стрельбой, в ходе которого состоялся розыгрыш тактического эпизода с ведением засадных действий», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целях учений создана сложная, максимально приближенная к реальной боевой, обстановка.

Ранее МО Белоруссии сообщало, что в ходе учений на полигоне Гожский будет активно использоваться опыт специальной военной операции. В частности, речь шла о широком применении беспилотников, а также о тесном взаимодействии танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск.

Также сообщалось, что Минобороны Польши заявило о готовности применить оружие на границе с Белоруссией.