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Врач Романенко заявила, что россияне стали реже сдавать анализы на COVID-19

Сергей Лебедев
15:25 10.08.2023
Пациенты предпочитают пользоваться экспресс-тестами, которые не верифицируют антигенный состав.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В последнее время пациенты реже приходят в медицинские учреждения для сдачи анализа на коронавирус. Об этом в беседе со «Звездой» заявила терапевт и семейный доктор Татьяна Романенко.

«Чаще пользуются экспресс-тестами, которые никакой антигенный состав не верифицируют», - говорит врач.

Татьяна Романенко также предположила, что может увеличиться заболеваемость из-за мутации COVID-19. Однако на данный момент какой-то «вспышки» нет.

«Новый антигенный состав. К нему нет иммунной памяти. Может больше людей заболеть. Как сильно - зависит от их иммунной системы», - добавила врач.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о быстром распространении нового штамма коронавирусной инфекции EG.5 «Эрис». По мнению экспертов, сейчас высоких рисков, связанных с этим штаммом, нет. В России зарегистрированы 17 случаев инфицирования «Эрисом».

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