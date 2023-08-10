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WP: Конгресс США хочет вернуть крылатые ракеты с ядерными боеголовками на корабли ВМС

Андрей Аркадев
15:38 10.08.2023
Авторы статьи утверждают, что принятие такого решения станет ошибкой, так как появится ряд проблем.
WP: Конгресс США хочет вернуть крылатые ракеты с ядерными боеголовками на корабли ВМС
© Фото: Alex Edelman, Global Look Press
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В Конгрессе Соединенных Штатов Америки рассматривают вопрос о возвращении крылатых ракет с ядерными боеголовками на американские корабли, сообщает The Washington Post.

«Комитеты по вооруженным силам сената и палаты представителей хотят снова разместить крылатые ракеты морского базирования нового поколения, оснащенные ядерной боевой частью, на кораблях ВМС США», - говорится в материале.

Сторонники размещения крылатых ракет с ядерными боеголовками на субмарины уверены, что таким образом США эффективно рассредоточат свое тактическое ядерное оружие по всему миру в рамках противостояния с Китаем. Кроме того, данный шаг позволит сократить разрыв между арсеналом тактического ядерного оружия, который имеется у Москвы, и гораздо меньшим арсеналом у Вашингтона.

Однако есть и противники размещение таких ракет на подлодках, поскольку подобные действия осложнят миссии кораблей, участвующих «в охоте на вражеские суда». Кроме того, страны, запрещающие размещение ядерного оружия на своей территории, могут не разрешить американским кораблям швартоваться в своих портах или участвовать в совместных учениях.

В конце прошлого месяца бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией - это хорошо. Он подчеркнул, что у РФ ядерного оружия больше, чем у Соединенных Штатов, а также пообещал остановить украинский конфликт, если снова станет главой государства.

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