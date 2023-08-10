Умер космонавт Викторенко, испытавший скафандр «Орлан» и «космический мотоцикл»

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Космонавт Александр Викторенко скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Викторенко совершил четыре полета к орбитальной станции «Мир». Его зачислили в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году. В 1987-1995 годах Викторенко совершил четыре полета в космос и пробыл там почти 490 суток. 19 часов 39 минут он провел в открытом космосе, совершив шесть выходов.

Во время выходов в открытый космос Викторенко испытывал новый скафандр «Орлан ДМА». Кроме того, он проверял работу автономного средства передвижения космонавта (СПК, так называемый «космический мотоцикл»). СПК представляла собой огромный ранец с запасом сжатого газа и системой управления. «Космический мотоцикл» позволял космонавту передвигаться со скоростью до 30 м/с, выбрасывая сжатый газ под давлением через сопла.

В 1987 году Александру Викторенко было присвоено звание Героя СССР. Космонавт награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Дружбы народов и другими наградами.

Ранее Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин отработали за бортом Международной космической станции 6 часов 35 минут. За это время они переместили переносное рабочее место на модуль «Наука» и установили защитные экраны на модуле «Рассвет».