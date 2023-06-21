ОПК Замглавы Минпромторга Евтухов рассказал о разработке новой субсидии для судостроения Андрей Аркадьев При производстве новых видов оборудования на первом этапе надо субсидировать для покупателя разницу в цене между отечественным производителем и зарубежным, отметили в ведомстве. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов указал на необходимость выделения субсидий для отечественных двигателей и винторулевых колонок. «Необходимо разработать еще одну отраслевую субсидию, которая связана с тем, что мы должны на первом этапе при производстве новых видов оборудования субсидировать для покупателя разницу в цене между отечественным производителем и зарубежным», - сказал Евтухов «Звезде» на Международном военно-морском салоне. По его словам, во многих странах экспортные поставки субсидируются, благодаря чему производитель может с демпинговой ценой выходить на рынок. В России подобные меры поддержки также будут применяться. Евтухов добавил, что субсидии планируется выделять не на постоянной основе, а до выхода производителя на большие партии поставок, после чего такие меры поддержки перестанут действовать. «Двигатели и винторулевые колонки - здесь у нас существует серьезная импортозависимость по ряду мощностных показателей. Вот здесь субсидия будет применяться, если она будет одобрена правительством», - добавил Евтухов. В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон МВМС-2023. На месте работает съемочная группа «Звезды». Экспертное мнение и аналитика