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Замглавы Минпромторга Евтухов рассказал о разработке новой субсидии для судостроения

Андрей Аркадьев
13:10 21.06.2023
При производстве новых видов оборудования на первом этапе надо субсидировать для покупателя разницу в цене между отечественным производителем и зарубежным, отметили в ведомстве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов указал на необходимость выделения субсидий для отечественных двигателей и винторулевых колонок.

«Необходимо разработать еще одну отраслевую субсидию, которая связана с тем, что мы должны на первом этапе при производстве новых видов оборудования субсидировать для покупателя разницу в цене между отечественным производителем и зарубежным», - сказал Евтухов «Звезде» на Международном военно-морском салоне.

По его словам, во многих странах экспортные поставки субсидируются, благодаря чему производитель может с демпинговой ценой выходить на рынок. В России подобные меры поддержки также будут применяться. Евтухов добавил, что субсидии планируется выделять не на постоянной основе, а до выхода производителя на большие партии поставок, после чего такие меры поддержки перестанут действовать.

«Двигатели и винторулевые колонки - здесь у нас существует серьезная импортозависимость по ряду мощностных показателей. Вот здесь субсидия будет применяться, если она будет одобрена правительством», - добавил Евтухов.

В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон МВМС-2023. На месте работает съемочная группа «Звезды».

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