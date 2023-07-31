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Три жителя погибли при обстреле боевиками продуктового магазина в Запорожской области

Дарина Криц
21:40 31.07.2023
Полтора десятка пострадавших, они уже госпитализированы. Под завалом находится 12-летний ребенок.
Три жителя погибли при обстреле боевиками продуктового магазина в Запорожской области
© Фото: BalitskyEV Telegram
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Три человека погибли и порядка 15 пострадали после удара украинских боевиков в Запорожской области. Их удар пришелся по селу Басань Пологовского района. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей», - написал он в своем Telegram-канале.

© BalitskyEV Telegram

Среди пострадавших - местные жители и гражданские лица. Балицкий сообщил, что около 15 человек пострадали, их доставили в медицинские учреждения.  Также отмечено, что под завалом все еще находится 12-летний ребенок. На месте уже работают спасатели.

Немногим ранее по Донецку и Ясиноватскому району боевики выпустили 35 натовских снарядов за один час. Обстрелу подверглись Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Ясиноватский район.

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