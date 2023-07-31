Три жителя погибли при обстреле боевиками продуктового магазина в Запорожской области
Полтора десятка пострадавших, они уже госпитализированы. Под завалом находится 12-летний ребенок.
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Три человека погибли и порядка 15 пострадали после удара украинских боевиков в Запорожской области. Их удар пришелся по селу Басань Пологовского района. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей», - написал он в своем Telegram-канале.
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