Три жителя погибли при обстреле боевиками продуктового магазина в Запорожской области

© BalitskyEV Telegram

Среди пострадавших - местные жители и гражданские лица. Балицкий сообщил, что около 15 человек пострадали, их доставили в медицинские учреждения. Также отмечено, что под завалом все еще находится 12-летний ребенок. На месте уже работают спасатели.

Немногим ранее по Донецку и Ясиноватскому району боевики выпустили 35 натовских снарядов за один час. Обстрелу подверглись Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Ясиноватский район.