На загоревшемся во Франции зернохранилище есть угроза взрыва

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Сильное возгорание произошло в зернохранилище на юго-западе Франции, эвакуированы 20 человек, передает France Bleu. Соответствующие кадры были опубликованы очевидцами в социальных сетях.

Объект находится рядом с портом коммуны Ля-Рошель. Как утверждается, на настоящий момент сохраняется угроза взрыва и распространения пожара.

По информации радиостанции, в зернохранилище на момент происшествия находилось несколько тысяч тонн пшеницы.

Пожар тушат 10 пожарных расчетов, их количество может возрасти. Было добавлено, что изначально возгорание произошло на конвейерной ленте для поднятия зерна.

Ранее в турецком порту Дериндже при взрыве пострадали силосы, было повреждено 15 тысяч тонн продовольствия.