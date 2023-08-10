Машины, предназначенные в основном для переброски военнослужащих, переоборудовали, и они могут теперь поражать противника на расстоянии до четырех километров.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Один из самых напряженных участков Запорожского направления - Времевский выступ. Экипаж БМП-1 мчится на огневую точку. В трех километрах пехота украинских боевиков в очередной раз пытается прорвать линию обороны на участке, который удерживают наши Вооруженные силы.

Мотострелки Восточного округа рассказывают, что после провала контрнаступления врага на этом направлении вражеская пехота постоянно огрызается, пытаясь отбить хотя бы метр территории. Но раз за разом получает жесткий отпор.

БМП-1 образца еще 60-х годов наши военные модернизировали под современные боевые действия. Если раньше боевая машина выполняла лишь роль бронированной капсулы для перевозки десанта и была способна вести огонь только прямой наводкой, то сегодня экипаж уже бьет навесом на дистанции до четырех километров. При этом сохранилась высокая надежность орудия и отличная маневренность классической БМП.

«Пушка простая. И осколочные, и фугасные снаряды есть. Ее можно разобрать и быстро все скорректировать. БМП-1 у нас самая надежная, БМП-2 тоже», - объяснил наводчик-оператор БМП-1 с позывным Муха.

Эффективность поражения целей теперь также на высшем уровне. Экипаж БМП работает в постоянной связке с оператором БПЛА.

«Моя работа заключается в том, чтобы взлететь над "коробочкой". Скорректировать наводчика и сказать, чтобы он заряжал определенный снаряд. Фугас либо кумулятив», - поделился оператор БПЛА с позывным Аза.

Вместе с экипажами БМП по украинской пехоте работает и батарея минометчиков Восточного округа. Плотным огнем сразу из нескольких типов оружия продвижение противника удается сдержать. Это подтверждают и средства объективного контроля. Контрнаступление ВСУ, о котором так долго рассказывал киевский режим, рассыпается на глазах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.