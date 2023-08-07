В турецком порту Дериндже взрывом повредило 13 зерновых силосов

В результате происшествия ранения получили 12 человек.

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В результате взрыва в порту турецкого города Дериндже повреждены 13 силосов для хранения зерна. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за сжатия пыли. Причину выяснят в результате детального технического осмотра, сообщает NTV.

Отмечается, что при взрыве пострадали 12 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Раненых на машинах скорой помощи доставили в ближайшие больницы.

Напомним, ЧП случилось сегодня около половины третьего дня. Инцидент произошел на складе Турецкого зернового совета.

В Министерстве транспорта и инфраструктуры страны заявили, что суда в порту не пострадали.