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ФСБ задержала жителя Самарской области, причастного к госизмене

Максим Крюков
10:14 10.08.2023
По данным ведомства, задержанный инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем украинской спецслужбы.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ пресекли противоправную деятельность жителя Самарской области, причастного к государственной измене.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Российской Федерации инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем украинской спецслужбы, который дал задание мужчине сфотографировать воинские эшелоны на территории Самарской области. Россиянину нужно было передать фотоматериалы с комментариями о месте фотосъемки и количестве военной техники.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В ФСБ сообщили, что в настоящее время оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Ранее ФСБ задержала жителя Благовещенска, который планировал воевать в составе ВСУ. В ведомстве сообщили, что задержанный сам вышел на представителей украинской националистической организации и вступил в переписку с ее кураторами. В отношении гражданина РФ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене».

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