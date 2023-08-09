Сожженную взрывом территорию завода в Сергиевом Посаде сняли на видео

Сейчас на месте работают все аварийно-спасательные службы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Пожарные продолжают проливать место взрыва в Сергиевом Посаде, спасатели разбирают завалы, соответствующие кадры с места показал корреспондент «Звезды».

По последним данным, в результате случившегося пострадали 45 человек, шесть из них сейчас находятся в отделении реанимации.

Городские службы продолжают принимать обращения от жителей города, у которых в дома выбило окна. По этому вопросу уже обратилось 57 человек.

Из-за взрыва пострадали не только здания на территории завода, но и находящиеся рядом стадион «Луч», школы №19 и 21, а также местный колледж.