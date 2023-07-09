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Российские «Аллигаторы» атаковали украинский бронеобъект на Южно-Донецком направлении

09:59 09.07.2023
Объект украинских националистов был атакован высокоточным оружием и полностью уничтожен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны РФ опубликовало кадры удара по бронетехнике украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем был полностью уничтожен.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» вскрыл выдвижение бронетехники противника под прикрытием лесополосы и атаковал бронеобьект высокоточным оружием.

Ранее МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» самоходной гаубицы PzH 2000. После попадания снаряда у украинской гаубицы сдетонировал боекомплект, она была полностью уничтожена.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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