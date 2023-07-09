Российские «Аллигаторы» атаковали украинский бронеобъект на Южно-Донецком направлении
Объект украинских националистов был атакован высокоточным оружием и полностью уничтожен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны РФ опубликовало кадры удара по бронетехнике украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем был полностью уничтожен.
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» вскрыл выдвижение бронетехники противника под прикрытием лесополосы и атаковал бронеобьект высокоточным оружием.
Ранее МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» самоходной гаубицы PzH 2000. После попадания снаряда у украинской гаубицы сдетонировал боекомплект, она была полностью уничтожена.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.