Армия МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» самоходной гаубицы PzH 2000 На кадрах видно, как украинская гаубица производства ФРГ красочно взрывается - после попадания российского беспилотника у нее сдетонировал боекомплект. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с уничтожением самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 германского производства. Неприятельскую самоходку поразили при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» российские военнослужащие. Наши бойцы вскрыли огневую позицию вражеского самоходного орудия - она была замаскирована в лесополосе. Произведя доразведку, они уничтожили украинскую гаубицу, поставленную Германией, при помощи беспилотника. Кадры объективного контроля показали, как красочно взрывается боекомплект - техника противника превратилась в груду горелого металла. Ранее сообщалось, что экипаж «Аллигатора» уничтожил украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика