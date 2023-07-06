МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» самоходной гаубицы PzH 2000
На кадрах видно, как украинская гаубица производства ФРГ красочно взрывается - после попадания российского беспилотника у нее сдетонировал боекомплект.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 германского производства.
Неприятельскую самоходку поразили при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» российские военнослужащие.
Наши бойцы вскрыли огневую позицию вражеского самоходного орудия - она была замаскирована в лесополосе. Произведя доразведку, они уничтожили украинскую гаубицу, поставленную Германией, при помощи беспилотника.
Кадры объективного контроля показали, как красочно взрывается боекомплект - техника противника превратилась в груду горелого металла.
Ранее сообщалось, что экипаж «Аллигатора» уничтожил украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.