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Число погибших в результате стрельбы в Техасе увеличилось до девяти

Анна Касаткина
06:34 07.05.2023
Стрелка нейтрализовали на месте, полиция ведет расследование по факту происшествия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Девять человек погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в пригороде Далласа Аллене в Техасе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные властей.

Инцидент произошел днем в субботу в торговом центре Allen Premium Outlets. Неизвестный открыл стрельбу, по данным телеканала, прозвучало не менее 30 выстрелов. Полиция в социальных сетях попросила горожан не приближаться к опасному району.

Как сообщил начальник пожарной службы Аллена Джонатан Бойд, всего погибло девять человек, включая стрелка, которого нейтрализовала полиция. Еще семь человек - от пяти лет до 61 года - получили ранения, трое их них находятся в критическом состоянии.

Правоохранители расследуют все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что стрелок действовал в одиночку.

Ранее в общине Младеновац в Сербии 21-летний юноша устроил стрельбу сразу в трех населенных пунктах, в результате погибло восемь человек, еще 14 пострадали.

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