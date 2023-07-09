Армия Бойцы группировки «Центр» уничтожили танк и два пикапа боевиков на Сватовском направлении Российские военнослужащие уничтожили танк, боевую бронированную машину и два пикапа противника, отражая атаку на Сватовском направлении. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Военнослужащие группировки войск «Центр» отразили атаку 66-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили военную технику украинских боевиков на Сватовском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «В результате нанесения огневого поражения уничтожены танк, боевая бронированная машина и два автомобиля типа пикап противника», - перечислил он. Также, по словам Савчука, бойцы группировки «Центр» нанесли поражение украинским националистам на Краснолиманском направлении. Враг понес серьезные потери в живой силе и технике. Ранее российские военнослужащие сорвали попытку боевиков занять опорный пункт в «серой» зоне. Бойцы группировки «Юг» помешали планам противника использовать опорник как плацдарм для дальнейшего наступления. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика