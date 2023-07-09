Российские бойцы сорвали попытку боевиков занять опорный пункт в «серой» зоне

Десять украинских боевиков пытались занять опорный пункт в нейтральной полосе, однако российские военнослужащие сорвали их план.

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Бойцы группировки «Юг» ВС РФ помешали десяти украинским боевикам занять опорный пункт в нейтральной полосе на Донецком направлении. После артиллерийского удара противник отступил.

«Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка», - заявил РИА Новости один из военнослужащих группировки.

Он добавил, что наши бойцы «догнали» националистов при совершении отступления.

Выявить попытку боевиков занять опорник удалось благодаря операторам БПЛА и разведчикам. По словам военнослужащего, они обратили внимание на группу из десяти человек, так как обычно националисты ходят группами по три-четыре человека.

Ранее бойцы группировки «Юг» нанесли удар по сосредоточению резервов нацформирования «Кракен» в ДНР. Таким образом, были сорваны две атаки штурмовой группы украинских боевиков, готовившихся прорвать оборону ВС РФ в районе Майорска.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.