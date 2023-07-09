Армия Армия Армия

Российские бойцы сорвали попытку боевиков занять опорный пункт в «серой» зоне

06:52 09.07.2023
Десять украинских боевиков пытались занять опорный пункт в нейтральной полосе, однако российские военнослужащие сорвали их план.
Российские бойцы сорвали попытку боевиков занять опорный пункт в «серой» зоне
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Бойцы группировки «Юг» ВС РФ помешали десяти украинским боевикам занять опорный пункт в нейтральной полосе на Донецком направлении. После артиллерийского удара противник отступил.

«Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка», - заявил РИА Новости один из военнослужащих группировки.

Он добавил, что наши бойцы «догнали» националистов при совершении отступления.

Выявить попытку боевиков занять опорник удалось благодаря операторам БПЛА и разведчикам. По словам военнослужащего, они обратили внимание на группу из десяти человек, так как обычно националисты ходят группами по три-четыре человека.

Ранее бойцы группировки «Юг» нанесли удар по сосредоточению резервов нацформирования «Кракен» в ДНР. Таким образом, были сорваны две атаки штурмовой группы украинских боевиков, готовившихся прорвать оборону ВС РФ в районе Майорска.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:52 Армия
Российские бойцы сорвали попытку боевиков занять опорный пункт в «серой» зоне
02:16 В стране и мире
На севере Москвы при столкновении автобуса и грузовика пострадали 12 человек
19:00 Армия
Видео
Рабочая группа Минобороны во главе с Цаликовым проверила работу пункта набора контрактников в ЮВО
17:04 В стране и мире
В МИД отреагировали на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов
13:32 Армия
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
Популярное
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Видео
Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.