© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинские штурмовики лишились танка, двух автомобилей и одной бронемашины на Сватовском направлении. Предпринятую ими атаку отразили российские подразделения Центральной группировки войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

«На Сватовском направлении подразделениями группировки войск "Центр" отражены попытки атаки штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. В результате нанесения огневого поражения уничтожены танк, боевая бронированная машина и два автомобиля типа пикап противника», - рассказал он.

Сутками ранее в Минобороны проинформировали об отражении российскими военнослужащими 13 атак украинских националистов за сутки. Попытки провести наступления на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях оказались безуспешными.