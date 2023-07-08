Армия ВС РФ отразили 13 атак украинских националистов за сутки Боевики пытались провели безуспешные попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Российские военнослужащие отразили 13 атак украинских нациналистов за последние сутки. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой народной республики», - перечислил он. На Краснолиманском направлении атака противника была отражена группировкой войск «Центр» в районе села Торское. Военнослужащие группировки войск «Восток» ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отбили атаку боевиков на Южно-Донецком направлении. Также бойцы ВС РФ отразили две разведки боем на Запорожском направлении в районе сел Марфополь и Работино. Ранее за сутки силы ВС РФ отразили 16 украинских атак. Неприятель провел безуспешные попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Материл подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика