ВС РФ отразили 13 атак украинских националистов за сутки
Российские военнослужащие отразили 13 атак украинских нациналистов за последние сутки. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой народной республики», - перечислил он.
На Краснолиманском направлении атака противника была отражена группировкой войск «Центр» в районе села Торское.
Военнослужащие группировки войск «Восток» ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отбили атаку боевиков на Южно-Донецком направлении.
Также бойцы ВС РФ отразили две разведки боем на Запорожском направлении в районе сел Марфополь и Работино.
Ранее за сутки силы ВС РФ отразили 16 украинских атак. Неприятель провел безуспешные попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.
Материл подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.