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ВС РФ отразили 13 атак украинских националистов за сутки

14:27 08.07.2023
Боевики пытались провели безуспешные попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российские военнослужащие отразили 13 атак украинских нациналистов за последние сутки. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой народной республики», - перечислил он.

На Краснолиманском направлении атака противника была отражена группировкой войск «Центр» в районе села Торское.

Военнослужащие группировки войск «Восток» ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отбили атаку боевиков на Южно-Донецком направлении.

Также бойцы ВС РФ отразили две разведки боем на Запорожском направлении в районе сел Марфополь и Работино.

Ранее за сутки силы ВС РФ отразили 16 украинских атак. Неприятель провел безуспешные попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

Материл подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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