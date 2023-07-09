Группировка войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвала атаку украинских боевиков на южнодонецком направлении.

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Бомбардировщики ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко. Об успехах российских бойцов на южнодонецком направлении рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» в зоне СВО Олег Чехов.

«Ударами бомбардировочной авиации уничтожен склад боеприпасов в районе Шевченко», - сообщил представитель командования.

Чехов добавил, что украинские боевики пытались атаковать российские позиции, но при поддержке артиллерии передовые подразделения «Востока» отразили натиск противника: националисты понесли потери и были вынуждены отступить.

Во время боя огнем гаубичной артиллерии были уничтожены минометный расчет, боевая бронированная машина и пункт управления беспилотной авиацией противника около Макаровки и Сторожевого.

С помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» была поражена вражеская самоходка «Цезарь».

Кроме того, противник лишился самоходки «Гвоздика» в районе Великой Новоселки и гаубицы «Мста-Б» около Нового Комара.

Ранее сообщили, что Группировка сил «Восток» ВС РФ отразила два нападения противника на Южнодонецком направлении. Украинские боевики потеряли две бронированные машины, пикап, минометный расчет и живую силу в районе Золотой Нивы.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.