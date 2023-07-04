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Бойцы группировки «Восток» отбили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Елизавета Егорова
06:04 04.07.2023
Украинские боевики потеряли две бронированные машины, пикап, минометный расчет и живую силу.
Бойцы группировки «Восток» отбили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
© Фото: РИА Новости
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Группировка сил «Восток» ВС РФ отразила два нападения противника на Южнодонецком направлении. Украинские боевики потеряли две бронированные машины, пикап, минометный расчет и живую силу в районе Золотой Нивы.

«На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражены две атаки противника. Понеся потери в живой силе, противник отступил», - заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Чехов добавил, что в отражении атаки помогали вертолеты армейской авиации и средства противовоздушной обороны. Последним удалось сбить два БПЛА модели «Валькирия» и один модели «Фурия».

В начале июля стало известно, что бойцы группировки сумели отразить атаку ВСУ в районе Макаровки на этом же направлении. Они нанесли удары по живой силе противника, используя вертолеты военной авиации.

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