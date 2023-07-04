Бойцы группировки «Восток» отбили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка сил «Восток» ВС РФ отразила два нападения противника на Южнодонецком направлении. Украинские боевики потеряли две бронированные машины, пикап, минометный расчет и живую силу в районе Золотой Нивы.
«На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражены две атаки противника. Понеся потери в живой силе, противник отступил», - заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Чехов добавил, что в отражении атаки помогали вертолеты армейской авиации и средства противовоздушной обороны. Последним удалось сбить два БПЛА модели «Валькирия» и один модели «Фурия».
В начале июля стало известно, что бойцы группировки сумели отразить атаку ВСУ в районе Макаровки на этом же направлении. Они нанесли удары по живой силе противника, используя вертолеты военной авиации.