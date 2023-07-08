Подразделения группировки «Юг» сорвали две атаки штурмовой группы украинских боевиков, готовившихся прорвать оборону ВС РФ в районе Майорска.

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Российские военнослужащие Южной группировки войск поразили место сосредоточения резервов украинского нацформирования «Кракен». Украинские националисты располагались в районе Дзержинского в Донецкой Народной Республике.

Также группировка «Юг» сорвала прорыв украинских штурмовиков на Донецком направлении в районе Майорска. Об этом рассказал начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

«Поражен район сосредоточения резервов украинских нацистских формирований "Кракен" в районе населенного пункта Дзержинское. Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска», - заявил Астафьев.

Дополнительно сообщается о нанесении авиацией группировки ракетно-бомбовых ударов по опорным пунктам националистов и скоплению их живой силы на двух направлениях: Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском.

Начальник пресс-центра добавил, что экипаж ТОС «Солнцепек» в районе Богдановки в ДНР нанес огневое поражение скоплениям вражеской живой силы.

Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена» Андрея Приходько. Он рассказал, что вместе с товарищами заблудился, группа уперлась в позиции бойцов ВС РФ.