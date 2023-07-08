Армия Армия Армия

Группировка «Юг» нанесла удар по сосредоточению резервов нацформирования «Кракен» в ДНР

Марина Крижановская
05:27 08.07.2023
Подразделения группировки «Юг» сорвали две атаки штурмовой группы украинских боевиков, готовившихся прорвать оборону ВС РФ в районе Майорска.
Группировка «Юг» нанесла удар по сосредоточению резервов нацформирования «Кракен» в ДНР
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Российские военнослужащие Южной группировки войск поразили место сосредоточения резервов украинского нацформирования «Кракен». Украинские националисты располагались в районе Дзержинского в Донецкой Народной Республике.

Также группировка «Юг» сорвала прорыв украинских штурмовиков на Донецком направлении в районе Майорска. Об этом рассказал начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

«Поражен район сосредоточения резервов украинских нацистских формирований "Кракен" в районе населенного пункта Дзержинское. Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска», - заявил Астафьев.

Дополнительно сообщается о нанесении авиацией группировки ракетно-бомбовых ударов по опорным пунктам националистов и скоплению их живой силы на двух направлениях: Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском.

Начальник пресс-центра добавил, что экипаж ТОС «Солнцепек» в районе Богдановки в ДНР нанес огневое поражение скоплениям вражеской живой силы.

Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена» Андрея Приходько. Он рассказал, что вместе с товарищами заблудился, группа уперлась в позиции бойцов ВС РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:55 Армия
Украинские боевики запаниковали из-за одного танка ВС РФ на Времевском выступе
01:32 В стране и мире
ОЗХО сообщила об уничтожении всех объявленных запасов химоружия в мире
23:02 В стране и мире
Видео
В Коломне из-за мощного ливня затопило подъезды и улицы
22:08 В стране и мире
В Белом доме исключили возможность принятия Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе
17:26 В стране и мире
Видео
Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах
Популярное
Видео
Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.