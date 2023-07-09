Переданную Путиным икону «Спас Нерукотворный» доставили на передовые позиции СВО

Икона «Спас Нерукотворный» объедет все позиции группировки войск «Запад», чтобы каждый желающий военнослужащий смог совершить ритуал причастия.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Икону с образом «Спаса Нерукотворного», переданную президентом России Владимиром Путиным военнослужащим, доставили на позиции группировки войск «Запад» в зону спецоперации. Она объедет все позиции и каждый желающий военнослужащий сможет совершить ритуал причастия. Первыми ритуал прошли бойцы мотострелковой роты.

«Кода Бог в сердце, тебе легче переживать невзгоды и, главное, разлуку с родными», - рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе.

Существует предание, что лик Иисуса Христа чудесным образом отпечатался на платке, которым спаситель вытирался. Именно этот лик запечатлен на иконе «Спас Нерукотворный». Его помещали на знамена русского воинства и над вратами крепостей.

Ранее Министерство культуры России показало кадры перевозки иконы «Троица» Андрея Рублева в Храм Христа Спасителя. Перед тем, как попасть в храм, образ поместили в специальную капсулу с необходимым режимом влажности.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.