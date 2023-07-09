По мнению обозревателя СМИ, Зеленский откажется от территорий, если контрнаступление не возымеет успеха, а запасы оружия кончатся.

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В британской прессе появилось мнение, что украинский президент Владимир Зеленский может пойти на уступки территорий в обмен на мир. Обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл в контексте предстоящего саммита НАТО задался вопросом: достаточно ли Запад помогает, для того, чтобы Киев одержал верх «или, по крайней мере, не проиграл».

«Существует риск, если нынешнее контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры, даже в обмен территорий на мир», - написал он в своем материале.

Тисдалл добавил, что якобы секретные неофициальные переговоры «между США и Россией уже идут».

В конце июня депутат Европарламента от Ирландии обвинил Зеленского в распродаже сельскохозяйственных земель западным резидентам. Мик Уоллес заявил, что свыше трех миллионов гектаров сельхозземель теперь принадлежат «базирующимся в западных налоговых убежищах компаниям».