Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у Соломоновых островов

Движение земной коры зафиксировано в 114 километрах северо-западнее города Гизо с населением около 6100 человек.

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Землетрясение произошло у берегов Соломоновых островов в юго-западной части Тихого океана. Магнитуда сейсмического события составила 5,5.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 11:06 по местному времени (03:06 по московскому). Очаг залегал на глубине 35 километров.

Само землетрясение произошло в 114 километрах северо-западнее города Гизо с населением около 6100 человек и в 482 километрах от Хониары - столицы островного государства. Информацию опубликовал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Население Соломоновых островов составляет чуть более 56 тысяч человек. Отсутствуют сведения о пострадавших и возможных разрушениях.

До этого EMSC сообщил о движении земной коры у берегов острова Тайвань. Магнитуда землетрясения составила 5,6. Очаг залегал на глубине четырех километров.