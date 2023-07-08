У берегов Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

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Восьмого июля зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6 у берегов острова Тайвань. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил об этом в 19:47 по местному времени (22:47 по московскому времени).

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 87 километрах восточнее города Хэнчунь. Очаг его залегал на глубине четырех километров.

Несколькими днями ранее, 4 июля, в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7. МЧС по Дагестану сообщало, что магнитуда землетрясения составила 5,9, а сейсмологи из EMSC заявили, что эта величина равняется 5,4.