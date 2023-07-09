Xinhua: Матвиенко может посетить Китай с 9 по 12 июля

Ожидается, что Валентина Матвиенко будет участвовать в очном заседании межпарламентской комиссии в Китае, которое состоится с 9 по 12 июля.

© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может приехать в Китай в ближайшее время. С 9 по 12 июля там будет проходить очное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Матвиенко может возглавить российскую делегацию.

Агентство Xinhua сообщает, что спикера Совета Федерации пригласил в Китай Чжао Лэцзи - председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Остальные подробности визита пока неизвестны.

Ранее Китай выразил поддержку действиям руководства России во время вооруженного мятежа 24 июня. На встрече замглавы МИД России Андрея Руденко с дипломатами КНР китайская сторона заявила о заинтересованности в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России.