В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Xinhua: Матвиенко может посетить Китай с 9 по 12 июля

Елизавета Егорова
04:44 09.07.2023
Ожидается, что Валентина Матвиенко будет участвовать в очном заседании межпарламентской комиссии в Китае, которое состоится с 9 по 12 июля.
Xinhua: Матвиенко может посетить Китай с 9 по 12 июля
© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может приехать в Китай в ближайшее время. С 9 по 12 июля там будет проходить очное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Матвиенко может возглавить российскую делегацию.

Агентство Xinhua сообщает, что спикера Совета Федерации пригласил в Китай Чжао Лэцзи - председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Остальные подробности визита пока неизвестны.

Ранее Китай выразил поддержку действиям руководства России во время вооруженного мятежа 24 июня. На встрече замглавы МИД России Андрея Руденко с дипломатами КНР китайская сторона заявила о заинтересованности в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:16 В стране и мире
На севере Москвы при столкновении автобуса и грузовика пострадали 12 человек
19:00 Армия
Видео
Рабочая группа Минобороны во главе с Цаликовым проверила работу пункта набора контрактников в ЮВО
17:04 В стране и мире
В МИД отреагировали на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов
13:32 Армия
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
15:27 В стране и мире
Видео
Захарова заявила, что Запад делает все, чтобы утаить от широкой аудитории материалы по «Северным потокам»
Популярное
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Видео
Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.