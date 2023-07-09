Политолог Галеотти: возросшая эффективность ВС РФ препятствует контрнаступлению ВСУ

ВСУ не удалось преуспеть на каком-либо из направлений, так как за 16 месяцев ведения спецоперации ВС РФ значительно усилили свою эффективность. Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти.

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Россия значительно улучшила ведение боевых действий с начала спецоперации. Это повлияло на контрнаступление ВСУ - им не удалось достичь заметных успехов и совершить прорывы на каком-либо направлении. Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти.

По словам Галеотти, Россия сделала выводы из 16 месяцев боевых действий и проявила «неожиданное упорство». Залогом успеха ВС РФ стали улучшенная координация действий, более эффективное применение артиллерии и использование беспилотников в качестве воздушной разведки.

Политолог выделил и конкретные вооружения, представляющие опасность для Киева. В их число входят дроны «Ланцет», вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с ПТРК «Вихрь», которые могут поражать цели, оставаясь недосягаемыми для вражеских систем ПВО.

Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось. По его словам, продвижение оказалось сложным.