ДНР в СЦКК: боевики обстреляли территорию республики 58 раз за сутки

Боевики выпустили 328 различных боеприпасов. Погиб один мужчина, пять человек ранены.

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За минувшие сутки - с полуночи 8 июля по полночь 9 июля - украинские националисты 58 раз подвергали обстрелу территорию Донецкой Народной Республики.

Согласно официальной сводке представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) 38 обстрелов было совершено на Донецком направлении. На Горловском направлении - 13 обстрелов, на Ясиноватском - 7. При этом боевики использовали артиллерию калибра 155 и 152 миллиметров.

Также боевики выпустили 328 различных боеприпасов. Суточная сводка опубликована в Telegram-канале представительства.

«Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Старомихайловка», - сообщило ведомство.

За истекшие сутки от ударов боевиков погиб один мужчина, ранены пять человек. Повреждены 13 жилых домостроений в Донецке, Ясиноватой и Горловке и два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими националистами. Повреждены многоквартирные дома в Донецке и Ясиноватой.