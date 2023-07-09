Минтранс Крыма сообщил о приостановке работы Керченской переправы из-за ветра
Керченская переправа приостановила свою работу в 21:30, сообщили в Минтрансе Крыма.
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Работа Керченской паромной переправы временно остановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщило Министерство транспорта Крыма.
«В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)». - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее для помощи водителям на Крымском мосту, который испытывает на данный момент большие нагрузки, в Керчь прибыли два больших десантных корабля ВМФ РФ. корабли такого класса впервые применяются на переправе.