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Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту

Алексей Курильченко
Виктория Косогляденко
13:32 08.07.2023
Корабли такого класса впервые задействованы на Керченской паромной переправе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Большой десантный корабль Балтийского флота «Калиниград» прибыл в Керчь. Он будет задействован в перевозке автомобилей на линии порт Крым - порт Кавказ. Так военные моряки в разгар сезона отпусков помогают людям добираться на отдых к морю.

Тот период, когда трасса на юг и переправа испытывают наибольшие нагрузки. Пропускная способность Крымского моста на пределе. Для военных это всего лишь несколько рейсов в день на вместительных кораблях.

В танковом трюме обычно помещается 12 танков. Все это пространство займут легковушки - в два ряда их тут поместится 40 штук.

Приключения начинаются еще по дороге на море. Водители, въезжая на причал радуются как дети. Для многих просто увидеть вблизи военный корабль - уже событие. Эти машины БДК берет на борт. В танковый трюм, где обычно перевозят военную технику.

Действующий боевой корабль в силах выполнить любые задачи. Экипаж балтийцев по ситуации адаптируется к любым условиям. Сейчас советуют водителям как лучше заходить на погрузку.

На противоположном берегу в порту Тамань готов к погрузке еще один десантный корабль Северного флота. «Оленегорский горняк» совершил длинный переход из-за полярного круга. Его порт приписки - Североморск. Большой десантный «Калининград» пришел из Балтийска. В Черном море оба корабля находятся  в оперативном подчинении командира Новороссийской военно-морской базы.

Задачи гражданские, традиции - военно-морские. Распорядок привычный - каждое утро подъем флага. А вот дальше - новое для военных моряков - перевозка пассажиров. Впервые на Керченской паромной переправе задействованы корабли такого класса.

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