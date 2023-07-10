Российские бойцы на передовых позициях получили письма и посылки из регионов РФ

Школьники и просто неравнодушные граждане продолжают отправлять письма и посылки участникам СВО. Весточки из дома оказывают огромное положительное влияние на бойцов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Министерстве обороны России продолжается непрерывная работа по доставке почтовых отправлений военнослужащим - участникам специальной военной операции и отправке писем от военнослужащих адресатам в субъекты Российской Федерации.

Линия коммуникаций работает в оба направления. В зону проведения спецоперации направляются послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону - письма с передовой от выполняющих боевые задачи бойцов.

Обменные пункты развернуты во всех группировках войск.

В военных комиссариатах доведена информация по порядку работы при обращении родственников по вопросам отправки почтовой корреспонденции военнослужащим - участникам СВО.

Также в субъектах Российской Федерации через социальные сети и региональные средства массовой информации организовано разъяснение гражданам порядка отправки почтовой корреспонденции.



У каждого российского военнослужащего, который выполняет задачи в зоне СВО, в тылу остались друзья, родственники и знакомые.

Школьники и просто неравнодушные граждане чтобы выразить свою поддержку бойцам, продолжают отправлять письма и посылки участникам спецоперации.

Такие весточки из дома оказывают огромное положительное влияние на бойцов. Благодаря возрождению традиций полевой почты сегодня установлено регулярное сообщение. У российских военнослужащих существует возможность отправлять ответные письма на Родину.

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Вооруженных сил России продолжают непрерывно доставлять почтовые отправления военнослужащим – участникам специальной военной операции.

Военные связисты осуществляют сортировку приходящих на узлы связи ФПС писем и посылок для бойцов на различные направления. После чего доставляют весточки из дома лично в руки военнослужащим, выполняющие боевые задачи как в тыловой зоне проведения СВО, так и на передовой.

Письма и посылки на фронт присылают из разных уголков страны. Дети отправляют свои послания и рисунки, а специалисты ФПС передают их адресатам на передовой.

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие не всегда имеют возможность созвониться с родственниками.

В подразделения группировок войск ежедневно поступают сотни писем от школьников и неравнодушных граждан. Теплые слова поддержки помогают бойцам на передовой легче переносить тяжелые условия. Детские рисунки военнослужащие развешивают в блиндажах как мотивацию к победе.

Военнослужащие бережно хранят письма детей. Каждое послание обязательно доходит до адресата. На детских рисунках изображены георгиевские ленточки, российские флаги, цветы и мирное небо. Такие послания поддерживают солдат и вдохновляют их в трудные минуты.

Письма бойцы хранят при себе. Они каждую минуту напоминают о том, за кого они сражаются.

Все письма приходят на станцию фельдъегерско-почтовой связи. Отправления взвешиваются, сортируются по направлениям. Как в обычном почтовом отделении. Только фельдъегери, в отличие от почтальонов, работают с риском для жизни.

Через станции и обменные пункты ФПС ежедневно проходят более сотен писем. Перед праздниками их количество кратно увеличивается.

Посылки поступают в пункт сортировки.

Машины доставляют их каждый день. Одновременно привозят посылки со всей страны. На коробках написан номер подразделения.

На передовой давно оценили налаженную линию коммуникации. Подразделения обеспечены конвертами и письменными принадлежностями. Написанное солдатом или офицером письмо передается воинскому почтальону. Он проверяет правильность написания адреса и передаёт послание в подразделение ФПС, которое в свою очередь доставляет его до почтового отделения для дальнейшей отправки по каналам «Почты России».

Писать личное письмо бойцу проще от руки, а не печатать в телефоне. Да и другой связи с родными у военнослужащих нет. По понятным причинам сотовые телефоны на фронте ни к чему. Близкие люди обязательно напишут в ответ. И чем длиннее будет письмо из дома, тем спокойней бойцу.

Доставка писем в зону специальной военной операции на фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ (ФПС). Их машины под охраной ежедневно бывают на передовой. Все конверты и посылки будут вручены лично в руки. Здесь понимают, порой - важнее связи с домом нет ничего. Бойцы готовы писать в ответ при любой возможности, если есть несколько свободных минут между боевой работой - берутся за ручки.

Ранее участник специальной военной операции Валерий Ермолаев пришел в школу Йошкар-Оле для того, чтобы поблагодарить школьника, который прислал ему письмо на передовую. Военнослужащий хранил весточку у себя до самого возвращения домой.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.