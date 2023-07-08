Жены и дети участников СВО запустили флешмоб ко Дню семьи, любви и верности

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Женсовет войск радиационной, химической и биологической защиты ко Дню семьи, любви и верности запустил флешмоб.

В парках семьи, созданных в честь участников спецоперации и их родных, в разных городах, где расположены воинские части войск РХБЗ, жены военнослужащих сняли видеопоздравления своим защитникам. В них нашли отражение главные семейные ценности.

Бойцы получат эти поздравления 8 июля. Они смогут почувствовать то душевное тепло, частичку которого попытались передать через объектив видеокамеры их родные и любимые.

Женсовет войск радиационной, химической и биологической защиты адресовал акцию также всем женщинам страны, которые любят, верят и ждут своих защитников домой с победой.

Ранее в Подмосковье в рамках проекта «Парк семьи» высадили парк в честь участников СВО. Московская область стала девятым регионом России, который принял участие в этой масштабной акции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.