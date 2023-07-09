Бывший генсек НАТО Расмуссен поддержал идею принимать Украину в альянс частями

По мнению экс-генсека НАТО, эта идея может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу.

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Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен рассказал в интервью немецкой медиагруппе RND, что Украину можно принимать в НАТО по частям.

«Это все, конечно, сложно, и в конце концов, все будет зависеть от решений Украины, но это, в любом случае, не является невозможным», - цитирует медиагруппа слова Расмуссена.

Экс-генсек НАТО добавил, что это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу.

Фог Расмуссен также провел параллель с принятием Западной Германии в НАТО в 1955 году, но при этом отметил, что существует «множество отличий».

Ранее идея принять Украину в Североатлантический альянс по частям была озвучена главой комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэлем Ротом. Он считает, что территории, которые находятся под контролем киевского режима, должны войти в альянс «как можно скорее».