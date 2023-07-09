Синоптик Тишковец предупредил москвичей о самом холодном дне лета за 75 лет

Синоптик Тишковец сообщил, что к 12 июля в Москве столбики термометров «рухнут в бездну осеннего холода».

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В среду 12 июля в Москву и Центральную Россию придет осенняя погода, максимальная температура днем составит плюс 16 градусов, но к выходным в регион снова вернется лето. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода, и будут колебаться от плюс 11 до плюс 16, что соответствует климатической норме сентября, ночью минимальная температура составит плюс 6 - плюс 11. Такие похолодания случаются не чаще 1 раза в 15 лет. Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет», - рассказал Тишковец.

Тишковец объяснил, что на следующей неделе жителей всей Центральной России окажутся в «арктическом мешке», поскольку в тыл циклона будет прорываться настоящий осенний холод, который уже поступил на Русский север.

По данным синоптика, грядущая неделя начнется с плюс 17-плюсс 22, но уже во вторник начнется похолодание и максимальная температура днем составит плюс 19.

Самая низкая температура в этот день в Москве была зафиксирована в 1968 года - плюс 15,1, а в 2023 году ожидается от плюс 13 до плюс 15.

В заключение метеоролог сообщил, что уже в четверг начнется медленное потепление и к выходным лето восстановит свои позиции - днем ожидается от плюс 21 до плюс 26.

Ранее синоптик Позднякова рассказала, что вторая половина лета пройдет в Москве в рамках климатической нормы по температуре и по количеству осадков. По ее словам, будет тепло.