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Синоптик Позднякова рассказала, какой будет вторая половина лета в Москве

Ирина Елагина
11:05 07.07.2023
Татьяна Позднякова поделилась со «Звездой» прогнозом погоды на вторую половину лета 2023 года.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Вторая половина лета в Москве пройдет без климатических сюрпризов. Какой будет погода в столице в июле и августе «Звезде», рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«И июль, и август ожидаются в пределах климатической нормы и по температуре, и по осадкам», - отметила эксперт.

Татьяна Позднякова уточнила, что за последние годы изменилось само понятие нормы и аномалии при оценке погоды.

«У нас климат потеплел, и изменился и температурный режим в Москве, и режим осадков. Если раньше июль был очень дождливым, то сейчас в июле, по новой норме, стало выпадать меньшее количество дождей. Что касается температуры, и в июле, и в августе, она стала выше на градус-полтора. То что мы сейчас наблюдаем, это нормальная, летняя, июльская без экстремальных значений температура воздуха», - добавила эксперт.

По прогнозу синоптиков, холодного лета в Москве не ожидается, будет тепло.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал тропической ночь в Москве 7 июля, так как впервые за всю историю метеонаблюдений минимальная температура воздуха в столице составила 20,8 градуса тепла.

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