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Фонд «Все для Победы» передал бойцам в зоне СВО собранные на народные средства необходимые вещи

Игорь Лапик
Игнат Далакян
05:00 10.07.2023
Средства на военные нужды российским бойцам помогал собирать телеканал «Звезда» в рамках проекта ОНФ «Все для Победы».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
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Бойцы спецназа на Донецком направлении тестируют новый, только что доставленный им квадроцикл, купленный на народные деньги в рамках проекта ОНФ «Все для Победы» в рамках общего сбора российских военкоров. Такой юркий транспорт просто незаменим на переднем крае в условиях бездорожья.

Установить противотанковый ракетный комплекс на квадроцикл, быстро нанести удар и скрыться. Это всего лишь одна из задач, которые можно решать с помощью него.

«Выручит нас. Будут моменты, когда не придется нести все на руках - сядем и поедем. Я горжусь этими людьми, которые помогли. Наш народ вообще!», - поделился боец спецназа с позывным Гоша.

От наборов для чистки оружия до специальных энергетических напитков. Каждому подразделению в придачу достались рюкзаки со всем необходимым.

«Огромное спасибо и вам и телеканалу "Звезда" спасибо за вовлеченную работу . Очень круто, что все это едет нашим пацанам помогать боевой работе, а мы с вами не останавливаемся и работаем дальше», - сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Благодаря сотрудничеству с Народным Фронтом нам удалось в буквальном смысле одеть с ног до головы весь батальон Югра, сражающийся на Авдеевском направлении. А также закупить квадрокоптеры, тепловизоры, калиматорные прицелы и другое.

«Хочу выразить огромную благодарность телеканалу "Звезда", кстати мой любимый канал. Купили то, что необходимо. Мы уходим от каких-то продуктов питания, сосредотачиваемся на вещах, которые спасают жизни бойцов», - поделился командир батальона Югра.

Помимо Народного Фронта нашим воинам одержать Победу помогают сотни, если не тысячи волонтеров и энтузиастов. Среди них отец Антоний из Троицкого храма города Королева.

«Благодаря духовенству и прихожан королевского благочиния удалось приобрести 2 цифровых ночных бинокля», - сказал отец Антоний.

Бронежилеты, каски, тепловизоры, генераторы, окопные свечи, масксети, дроны. Троицкий храм превратился в своеобразный логистический центр, куда люди со всей округи несут вещи, продукты и просто жертвуют деньгами. А отец Антоний менеджер, который все это направляет куда надо.

Отец Антоний находит людей, которые не берут ни копейки и сами доставляют груз на передовую.

Батюшке иногда приходится и за свои личные деньги что-то покупать, когда у бойцов есть острая необходимость.

Возвращаясь к Народному Фронту, нужно сказать, что новым этапом помощи нашим бойцам станет доставка высокотехнологичных гаджетов. При ОНФ создан Кулибин Клуб куда может обратиться любой изобретатель и предложить свою идею для помощи армии. Это было озвучено во время встречи военкоров с замов руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Первые ласточки - мини-вездеходы, способные заехать со взрывчаткой в блиндаж к врагу скоро поступят в войска.

Ранее волонтеры рассказывали, как создают необходимые предметы для бойцов в зоне спецоперации. Число людей, желающих помочь бойцам в зоне СВО с каждым днем увеличивается.

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