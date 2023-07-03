Волонтеры рассказали, как создают необходимые предметы для бойцов в зоне СВО

Желающих помочь нашим военнослужащим очень много - те, кто не может поддержать финансово, готовы уделить помощи свои силы, время и навыки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В мастерской всегда кипит работа. За полгода умелицы-волонтеры сплели более 8 000 квадратных метров маскировочной сети. Работают днем и ночью, те, кто не может прийти в цех, берут на дом. Как только Зоя Сергеевна узнала об открытии мастерской, сразу же предложила свою помощь. Признается, что порой устает, но по-другому не может.

«Получаем, общаемся, очень любим этих ребят, они всегда приходят не с пустыми руками, какими-то нас угощают вкусняшками», - рассказала Зоя.

Военные всегда говорят, что им нужно на фронте - сколько требуется маскировочного материала, нужны ли лекарства или иная помощь.

«Мы бросаем клич по своим знакомым, по своим чатам и собираем то, что им необходимо. Доставку, на ближний период - девочки отвозят сами», - рассказала волонтер Любовь.

В другой мастерской развернулось производство элементов экипировки. Цех по шитью организовали тоже сами. Помещение совершенно бесплатно волонтерам отдал предприниматель, а ткани закупают на собранные средства. Благодаря совместным усилиям в мастерской изготовлены уже более тысячи предметов.

«Чатов, где собирают средства на помощь, закупку необходимых тепловизоров, броников, аптечек и так далее, их много. Но не у всех есть возможность помочь материально, и наша концепция - организовать людей вокруг себя. Людей, кто может помочь своим временем, своим мастерством, навыком», - рассказала волонтер Наталья Фрыкина.

Волонтеры шьют и специальные носилки для раненых. В такой работе важен каждый нюанс. Таких носилок изготовлено более 2 000, работа очень кропотливая - в каждом перекрестии должно быть ровно 150 проколов. Только в таком случае можно обеспечить безопасное использование.

На площадке ДОСААФ волонтеры помогают усовершенствовать дроны. Пожелания, как именно надо доработать квадрокоптеры, озвучивают сами бойцы.

«Мы улучшаем беспилотники, противник, соответственно, улучшает средство борьбы с ними. И, получая обратную связь от тех, кто находится в точке применения этих аппаратов, мы принимаем решение, как модернизировать аппараты дальше», - рассказал волонтер Андрей.

Все больше людей хотят помочь бойцам в зоне СВО. Поэтому на передовую отправляют как вещи, необходимые в быту, так и рации, приборы ночного видения и высокотехнологичные беспилотники. Все для того, чтобы достичь общей цели - победы.