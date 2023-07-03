В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Волонтеры рассказали, как создают необходимые предметы для бойцов в зоне СВО

Алексей Курильченко
Екатерина Апеева
18:16 03.07.2023
Желающих помочь нашим военнослужащим очень много - те, кто не может поддержать финансово, готовы уделить помощи свои силы, время и навыки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В мастерской всегда кипит работа. За полгода умелицы-волонтеры сплели более 8 000 квадратных метров маскировочной сети. Работают днем и ночью, те, кто не может прийти в цех, берут на дом. Как только Зоя Сергеевна узнала об открытии мастерской, сразу же предложила свою помощь. Признается, что порой устает, но по-другому не может.

«Получаем, общаемся, очень любим этих ребят, они всегда приходят не с пустыми  руками, какими-то нас угощают вкусняшками», - рассказала Зоя.

Военные всегда говорят, что им нужно на фронте - сколько требуется маскировочного материала, нужны ли лекарства или иная помощь.

«Мы бросаем клич по своим знакомым, по своим чатам и собираем то, что им необходимо. Доставку, на ближний период - девочки отвозят сами», - рассказала волонтер Любовь.

В другой мастерской развернулось производство элементов экипировки. Цех по шитью организовали тоже сами. Помещение совершенно бесплатно волонтерам отдал предприниматель, а ткани закупают на собранные средства. Благодаря совместным усилиям в мастерской изготовлены уже более тысячи предметов.

«Чатов, где собирают средства на помощь, закупку необходимых тепловизоров, броников, аптечек и так далее, их много. Но не у всех есть возможность помочь материально, и наша концепция - организовать людей вокруг себя. Людей, кто может помочь своим временем, своим мастерством, навыком», - рассказала волонтер Наталья Фрыкина.

Волонтеры шьют и специальные носилки для раненых. В такой работе важен каждый нюанс. Таких носилок изготовлено более 2 000, работа очень кропотливая - в каждом перекрестии должно быть ровно 150 проколов. Только в таком случае можно обеспечить безопасное использование.

На площадке ДОСААФ волонтеры помогают усовершенствовать дроны. Пожелания, как именно надо доработать квадрокоптеры, озвучивают сами бойцы. 

«Мы улучшаем беспилотники, противник, соответственно, улучшает средство борьбы с ними. И, получая обратную связь от тех, кто находится в точке применения этих аппаратов, мы принимаем решение, как модернизировать аппараты дальше», - рассказал волонтер Андрей.

Все больше людей хотят помочь бойцам в зоне СВО. Поэтому на передовую отправляют как вещи, необходимые в быту, так и рации, приборы ночного видения и высокотехнологичные беспилотники.  Все для того, чтобы достичь общей цели - победы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
Сын режиссера Митты сообщил, что отец находится на обследовании
16:23 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры досмотра автомобилей правоохранителями на Крымском мосту
15:11 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об отражении 16 украинских атак за сутки
12:55 Армия
Видео
Шойгу заявил, что Украина не достигла целей контрнаступления ни на одном из направлений
12:07 В стране и мире
Видео
Вице-премьер Чернышенко заявил о льготах участникам СВО и их детям при поступлении в вузы
Популярное
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Кадыров в прямом эфире опроверг информацию о своей болезни и исчезновении Делимханова
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.