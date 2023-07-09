В Сочи рассказали о последствиях мощных ливней

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Вода в Сочи после мощного ливня сошла с подтопленных территорий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

«Вода сошла. Ситуация на контроле», - сообщили в МЧС.

Отмечается, что течение воды в микрорайоне Хоста прекратилось. В ведомстве добавили, что в целом, по Большому Сочи обстановка стабильная.

Напомним, что штормовое предупреждение в Сочи действует до 10 июля. Накануне из-за сильного ливня в городе затопило десятки подвалов жилых домов и выбросило на берег дельфина, а в одном из районов потоки воды снесли автомобили в овраг и превратили их в груду металлолома. В ночь с воскресенья на понедельник в городе ожидаются сильный ливень, град и смерч.