Выброшенный на берег дельфин и реки вместо улиц: последствия сильного ливня в Сочи

По прогнозам синоптиков, Сочи снова ожидает ливень, град и даже смерч в ночь с воскресенья на понедельник.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Груда металлолома - все, что осталось от автомобилей, разрушенных ливнем. Непогода парализовала дорожное движение в микрорайоне Хоста в Сочи. Ночью выпало около 80 миллиметров осадков. За считанные минуты улицы превратились в реки и водопады. Потоки воды скинули в овраг десяток машин.

По предварительным причинам, автомобили потоком снесло в кювет из-за засорившегося коллектора. Уходить воде было попросту некуда.

Бурлящие потоки воды словно и не спешат останавливаться. Дороги продолжает размывать. Куски асфальта и грязь сносит вниз. Все это врезается в плотину из автомобилей. Затоплены десятки подвалов в жилых домах.

В пункт временного размещения уже переселили несколько семей из особо пострадавшего от стихии дома. На улицах работает техника: дороги расчищают экскаваторы, насосами откачивают воду из подвалов. По предварительной информации, погибших нет. Не пострадала и коммунальная инфраструктура.

«Достаточно большое количество сейчас сюда стянуть, чтобы мы каждой семье оказали содействие, каждому дому, микрорайону и всем тем участкам, которые сегодня есть. Сейчас - обход. Все процессы, которые идут от жителей, где, кому, что нужно помочь. Техники достаточно. Здесь локально разворачиваем городской оперативный штаб для решения проблем именно здесь, в этом микрорайоне», - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

После уборки власти начнут подсчитывать ущерб. Специальная комиссия уже работает. В Сочи сохраняется штормовое предупреждение - закрыты все пляжи.

Из-за шторма в курортном городе двух дельфинов выбросило на берег. Один смог самостоятельно уплыть в море, а второму не удалось. Его вовремя заметили туристы и местные жители и пришли на помощь. Люди помогли вернуться дельфину в море, хотя вытолкнуть его было непросто. Вес взрослой особи может достигать 300 килограммов.

Прогнозы синоптиков не утешительные: на Сочи вновь надвигаются ливни, град, возможно и образование смерчей. Основной удар стихии может случиться в ночь на понедельник.

Непогода разбушевалась и в Крыму. Под воду ушли улицы Симферополя. В городе выпала месячная норма осадков - затопило один из местных рынков. Машинам приходится буквально плыть по проезжей части. На полуострове сохраняется штормовое предупреждение.

Ранее из-за мощного ливня затопило подъезды и улицы в Коломне. В некоторых районах города уровень воды так сильно поднялся, что один из местных жителей достал желтый надувной матрас для плавания и лежал на нем, как в море.