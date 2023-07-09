В стране и мире Опубликованы кадры досмотра автомобилей на Крымском мосту со стороны Кубани Игнат Далакян Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края растянулась на 10 километров. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Опубликованы кадры досмотра личных автомобилей на Крымском мосту со стороны Краснодарского края. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась на 10 километров. Дополнительные пункты досмотра, согласно словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, открылись для сокращения образовавшейся многокилометровой пробки. Ранее движение на Крымском мосту было приостановлено после предотвращенной попытки террористического удара со стороны Украины. После возобновления движения, пробка начала расти в обе стороны. Экспертное мнение и аналитика