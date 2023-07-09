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Опубликованы кадры досмотра автомобилей на Крымском мосту со стороны Кубани

Игнат Далакян
20:32 09.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края растянулась на 10 километров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Опубликованы кадры досмотра личных автомобилей на Крымском мосту со стороны Краснодарского края.

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась на 10 километров. Дополнительные пункты досмотра, согласно словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, открылись для сокращения образовавшейся многокилометровой пробки.

Ранее движение на Крымском мосту было приостановлено после предотвращенной попытки террористического удара со стороны Украины. После возобновления движения, пробка начала расти в обе стороны.

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