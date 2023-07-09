Пробка в районе Крымского моста в обе стороны продолжает расти
Пробка была образована после кратковременной приостановки движения на мосту.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Пробка в районе Крымского моста продолжает увеличиваться в обе стороны. Она образовалась после недлительной приостановки движения из-за работы ПВО в Ростовской области.
На данный момент со стороны Кубани проезд занимает около 3 часов. Со стороны Керчи очередь займет чуть более 2 часов.
Напомним, что движение по Крымскому мосту после краткосрочной приостановки было возобновлено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи российскими силами ПВО была сбита крылатая ракета.