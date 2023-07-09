Пробка в районе Крымского моста в обе стороны продолжает расти

Пробка была образована после кратковременной приостановки движения на мосту.

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Пробка в районе Крымского моста продолжает увеличиваться в обе стороны. Она образовалась после недлительной приостановки движения из-за работы ПВО в Ростовской области.

На данный момент со стороны Кубани проезд занимает около 3 часов. Со стороны Керчи очередь займет чуть более 2 часов.

Напомним, что движение по Крымскому мосту после краткосрочной приостановки было возобновлено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи российскими силами ПВО была сбита крылатая ракета.