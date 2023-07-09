На севере Москвы при столкновении автобуса и грузовика пострадали 12 человек

Шесть пострадавших были доставлены в больницу, остальным медпомощь оказывается на месте.

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На Ленинградском шоссе в Москве, в районе дома 112/1, грузовик столкнулся с автобусом. На момент аварии там находились 20 человек. В результате ДТП пострадали 12 человек. Движение в сторону центра столицы затруднено.

По сообщению ТАСС со ссылкой на экстренные службы, госпитализированы шесть человек, еще стольким же оказывается медицинская помощь на месте аварии. Среди пострадавших есть 13-летняя девочка, она направлена в больницу.

Ранее в Нью-Йорке, в США, на перекрестке столкнулись два автобуса. В ДТП пострадали более 80 человек. Тогда на перекрестке Первой авеню и 23-ей улицы на Манхэттене двухэтажный туристический автобус проехал на красный свет и врезался в городской автобус.