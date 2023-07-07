В Нью-Йорке столкнулись два автобуса, пострадали более 80 человек

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В Нью-Йорке на перекрестке столкнулись два автобуса. Один из них был двухэтажный туристический. В результате аварии пострадали свыше 80 человек.

Телеканал ABC News сообщил, что столкновение транспортных средств произошло на перекрестке Первой авеню и 23-ей улицы на Манхэттене. Отмечено, что туристический автобус проехал на красный сигнал светофора, после этого на перекрестке он врезался в городской автобус.

По информации СМИ, заместитель главы 1-го отделения скорой помощи Пол Хоппер рассказал о госпитализации 18 человек. Еще 63 пострадавшим понадобилась медицинская помощь, она была оказана им на месте. Пол Хоппер отметил, что ни одна из травм не признана опасной для жизни.

Ранее в Гондурасе на взлетно-посадочной полосе столкнулись мотоцикл и самолет. Водитель мотоцикла и его пассажир скончались. Трагедия произошла, когда легкий самолет Cessna 206 приземлялся на аэродроме Пуэрто-Лемпира на востоке страны.