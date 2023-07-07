В Коломне из-за мощного ливня затопило подъезды и улицы

В некоторых районах города уровень воды настолько высок, что один из местных жителей достал желтый надувной матрас для плавания и лежал на нем, как в море.

© Видео: «Коломна Новости», Telegram © Фото: groupkolomna Telegram

В Коломне в результате ливня с грозой затопило подъезды жилых домов и улицы, а после урагана повалило деревья по всему городу. Фото и видео опубликованы в Telegram-канале «Коломна Новости».

На кадрах видно, как из-за непогоды оказались затоплены подъезды многоквартирных домов и магазины, на некоторых улицах машины почти полностью ушли под воду, деревья повалены из-за сильного ветра.

На одной из улиц на видео попал момент с плавающим на надувном желтом матрасе мужчиной.

Ранее ливни с грозами затопили улицы Ростова-на-Дону. В регионе объявляли штормовое предупреждение.